صدمة قبل الكلاسيكو .. "كابوس الأعشاب" يُطارد تشافي وبرشلونة أمام ريال مدريد!

المزيد من التعقيدات للفريق الكتالوني

مواجهة حاسمة تنتظر برشلونة أمام ريال مدريد، في كلاسيكو الجولة 32 من الدوري الإسباني، غدًا، الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو.

ريال هو العدو الأوضح والأشرس في هذه المباراة، ولكن هناك عدو آخر للمدرب تشافي هيرنانديز، قد يقضي على أمله الأخير في المنافسة على الليجا.

شبكة "ريليفو" كشفت عن الحالة السيئة لعشب ملعب سانتياجو برنابيو، والتي ظهرت في العديد من المناسبات هذا الموسم، كان أبرزها مواجهة دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا أمام لايبزيج.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت إلى تصريحات بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الذي تحدث كذلك عن عدم اتساق عشب الملعب، والتي قال خلالها إنه تسبب في إعاقة الفريق عن الظهور بأسلوبه الخاص، وهو ما اتفق معه رودري نجم سيتي خلال لعبه مع منتخب إسبانيا أمام البرازيل في التوقف الودي الأخير.

ومن جانبه يعمل ريال على الرعاية المستمرة لعشب سانتياجو برنابيو، عن طريق جمع السجادة الخاصة بالأرضية بعد كل مباراة وتخزينها في الهايوجيوم، وهو عبارة عن مكان دافىء تحت الأرض بعمق 30 مترًا، يتم فيه الحفاظ على العشب في درجات حرارة مثالية.

ورغم كل ذلك إلا أن المسؤولين عن الأمر يعانون الأمرين مع الغبار والأوساخ التي تخرج من أعمال إعادة البناء، بالإضافة لعوامل الضوء والهواء، مما يٌصعب من ظهور العشب بالشكل الطبيعي.

وفي نهاية تقريرها قالت "ريليفو" إن ريال مدريد يتعهد بأن يظهر العشب بصورة أفضل مما كان عليه أمام مانشستر سيتي، ولكن مظهره لن يكون منتظمًا في بعض المناطق.

وهو ما سيؤدي إلى ضرر كبير للمدرب كارلو أنشيلوتي من جانب ريال مدريد، وكذلك تشافي الذي اشتكى من قصة العشب في العديد من المناسبات والملاعب الأخرى بالدوري الإسباني، ويدخل الكلاسيكو طامحًا في تقليص فارق الـ8 نقاط مع ريال على صدارة الليجا.