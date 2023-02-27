صدمة قبل الكلاسيكو .. برشلونة يفقد روبرت ليفاندوفسكي بسبب الإصابة

إصابة ليفاندوفسكي تجعل برشلونة في موقف حرج للغاية قبل مواجهة ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا..

تتزايد الصدمات التي يتلقاها نادي برشلونة قبل مواجهة غريمه ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لموسم 2022-23، بعد تأكد غياب المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بداعي الإصابة.

صحيفة "relevo" الإسبانية أكدت تعرض ليفاندوفسكي للإصابة مساء الأحد خلال مباراة ألميريا، التي أقيمت لحساب الجولة 23 من الدوري الإسباني، وخسرها برشلونة بهدف دون رد.

ومن جانبه، نشر برشلونة بيانًا عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي لتأكيد إصابة نجمه البولندي، لكن دون تحديد مدة غيابه، وجاء في البيان: "يعاني لاعب الفريق الأول روبرت ليفاندوفسكي من إجهاد في أوتار الركبة اليسرى، سيغيب حاليًا، وعودته ستحدد بناءً على تعافيه".

الصحيفة أشارت إلى أن إصابة البولندي ستبعده عن الملاعب لمدة أسبوعين على أقل تقدير، مما يزيد المشاكل التي يعاني منها فريق المدرب تشافي هيرنانديز.

ويعد ليفاندوفسكي قطعة أساسية في برشلونة خلال الموسم الحالي، وتأتي إصابته قبل كلاسيكو كأس الملك في وقت حرج، حيث انضم إلى قائمة المصابين التي تضم بالفعل بيدري وعثمان ديمبيلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليفاندوفسكي سيخضع لاختبارات إضافية يوم الإثنين لتحديد مدى إصابته، لكن التوقعات الأولية تتحدث عن غيابه لمدة أسبوعين، وهو ما سيجعل المواجهات ضد ريال مدريد في كأس الملك، بالإضافة إلى مواجهات فالنسيا وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني معقدة للغاية.