صدمة .. قاعدة غريبة تحرم الإنجليز من رؤية بيلينجهام في الكلاسيكو!

سوء حظ غريب لكل من يتواجد في بريطانيا

يستعد النجم الإنجليزي جود بيلينجهام لخوض الكلاسيكو الأول له مع ريال مدريد ضد برشلونة، ولكن جماهير بلاده لن تشاهد هذه الموقعة.

بيلينجهام الذي كانت هناك بعض الشكوك حول إصابته وعدم لحاقه بالمباراة، يبدو أنه سيلعب بصورة طبيعية بسبب عدم خطورة الإصابة التي تعرض لها أمام سبورتينج براجا في دوري أبطال أوروبا.

وهذا يعني أن الجميع سيشاهد بيلينجهام في الكلاسيكو، ولكن الجماهير المتواجدة في المملكة المتحدة لن تشاهد المباراة من الأساس بسبب "قاعدة التعتيم" أو التوقف التي يتم تطبيقها على مباريات كرة القدم هناك.

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المواجهة ستقام بعد غد السبت في تمام الساعة 3:15 مساءًا بتوقيت المملكة المتحدة، وتم تحديد هذا الموعد حتى يتناسب مع سكان قارة آسيا ليتمكنوا من متابعة الكلاسيكو.

ولكن لسوء حظ المشجعين البريطانيين، فإن هذه المباراة تأتي في فترة التوقف من الساعة 2:45 مساءًا إلى 5:15 في بريطانيا، والتي يُمنع فيها بث أي مباريات بصورة مباشرة خلال أيام السبت.

وتم إدخال هذه القاعدة حيز التنفيذ في الستينيات ووافقت أندية الدوري الإنجليزي على استمرارها حتى عام 2029 رغم كل التحفظات عليها.