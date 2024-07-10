صدمة صيف 2024 .. برنامج الاستقطاب يُحبط النصر والهلال في موسم الانتقالات!

تعرف على قرار لجنة الاستقطاب بشأن صفقات صيف 2024

تلقى ناديا الهلال والنصر صدمة كبيرة في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك من برنامج الاستقطاب برابطة الدوري السعودي للمحترفين.

وكشفت صحيفة "الرياضية" عن أن برنامج الاستقطاب أبلغ نادي النصر بأنه لن يقدم له أي دعم مادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لأن النادي استهلك كل المبالغ المخصصة له في صيف 2023.

وأضافت الصحيفة أن النصر سيعتمد على موارده الذاتية في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد قرار لجنة الاستقطاب الأخير بعدم دعمه ماليًا.

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واستخدم النصر المبالغ المخصصة له في صيف 2023، بالتعاقد مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والسنغالي ساديو ماني، والبرتغالي أوتافيو مونتيرو، والإيفواري سيكو فوفانا، كما تم إدخال صفقة كريستيانو رونالدو ضمن الدعم.

وأجرى العالمي صفقتي الإسباني إيمريك لابورت والبرازيلي أليكس تيليس من مداخيل النادي.

وقد يتسبب هذا القرار في تعطل صفقة ضم نادي النصر للحارس البرازيلي إيدرسون مورايس لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي خلال الصيف الحالي.

وأشارت "الرياضية" إلى أن الهلال تلقى نفس المعلومة من جانب برنامج الاستقطاب، بعدم تلقيه أي مبالغ مالية منه، خلال صيف 2023.

وأكدت الصحيفة أن قرار ضم لاعبين لكل فريق تحت 23 عامًا له استثناء، وفقًا لميزانيات خاصة ومحدودة للناديين.

الهلال أيضًا نجح في التعاقد في صيف 2023 مع البرازيليين نيمار دا سيلفا ومالكوم والسنغالي خاليدو كوليبالي، والصربيين سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وألكسندر ميتروفيتش، والبرتغالي روبن نيفيش.