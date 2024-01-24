صدمة بعد محمد صلاح والشناوي .. إصابة لاعب منتخب مصر بارتجاج في المخ

الضحية المصرية الثالثة في كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023..

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أعلن المنتخب المصري رسميًا اليوم الأربعاء، خسارة لاعب جديد من قائمته المشاركة في كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023، في طريقه نحو البحث عن اللقب القاري الثامن في تاريخه.

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الجهاز الطبي للفراعنة أوضح إصابة إمام عاشور؛ لاعب وسط الأهلي، في رأسه خلال مران الليلة، والتي أثبتت الفحوصات الطبية بعد ذلك معاناته من ارتجاج في المخ.

ومن المقرر أن يمكث عاشور في المستشفى تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة، وإن كان محمد أبو العلا؛ طبيب الفراعنة، قد أكد أن حالته حاليًا مستقرة.

ووفقًا لموقع "في الجول" فإن اللاعب المتألق في البطولة الإفريقية أصيب أثناء محاولته تسديد ركلة مقصية، إذ سقط بعدها على رأسه بشكل خاطئ دون الاصطدام بأي لاعب.

يذكر أن عاشور هو ثاني خسائر مصر في الكان حتى الآن، بعد إصابة محمد صلاح في أوتار الركبة، والحارس محمد الشناوي بخلع في الكتف.

ونجح الفراعنة في التأهل لدور الـ16 بعدما حصدوا ثلاث نقاط، احتلوا بهم المركز الثاني في مجموعتهم.

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