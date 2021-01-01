صدمة.. زيدان يفكر في مغادرة ريال مدريد بنهاية الموسم!

على غير المتوقع..

تداولت الصحف الإسبانية أنباءً عن عزم زين الدين زيدان ترك منصبه كمدير فني لريال مدريد بنهاية هذا الموسم رغم النجاح الذي يحققه حتى الآن.

ولا يزال زيزو مرتبطًا بعقدٍ في ريال مدريد يمتد حتى صيف 2022، لكن ذلك لم يمنع الصحف من الحديث عن إمكانية إقالته من قبل الرئيس فلورنتينو بيريز.

ومع تحسن النتائج في الفترة الأخيرة تلاشت أنباء إقالة المدرب الفرنسي، لكن شبكة "Telemadrid" فجرت مفاجأة بأن زيدان الآن هو من يفكر في الرحيل.

تقرير الشبكة الإسبانية أشار إلى أن زيزو يشعر بالإرهاق الجسدي والذهني بسبب الضغوطات الكثيرة التي يتعرض لها، وعلى هذا الأساس فإنه قد يستقيل بمجرد نهاية هذا الموسم.

ريال مدريد اقترب من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما تغلب في ذهاب ربع النهائي على ليفربول بثلاثية لهدف، كما يحتل المركز الثالث في الدوري الإسباني بفارق ثلاث نقاط عن الصدارة.

وعندما سُئل زيدان في أكثر من مناسبة عن مستقبله رفض التعليق وأكد أنه لا يفكر سوى في اللحظة الراهنة، في وقت ارتبط كثيرًا بتدريب منتخب فرنسا وخلافة ديديه ديشان.

الجديد في الساعات الماضية كان ارتباطه بالعمل في يوفنتوس، والمدرب الفرنسي لم ينفِ إمكانية حدوث الأمر في المستقبل لكنه عاد وأكد تركيزه على عمله مع ريال مدريد في الفترة الراهنة.

الجدير بالذكر أن زيدان رحل عن تدريب ريال مدريد بعد تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا 2018، ثم عاد بعدها بأقل من عام خلفًا لسانتياجو سولاري، وخلال ولايته الثانية تمكن من الظفر بلقب الدوري الإسباني الموسم الماضي.