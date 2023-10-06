صدمة جديدة لكلوب .. اعتراف آخر من الدوري الإنجليزي بظلم ليفربول أمام توتنهام!

حالة من الفوضى التحكيمية في البريميرليج

أنباء جديدة صادمة عن مباراة ليفربول وتوتنهام التي انتهت بفوز الفريق اللندني بنتيجة 2/1 يوم السبت الماضي بالدوري الإنجليزي وتسببت في حالة هائلة من الجدل.

الحالة الأبرز في هذه المباراة تمثلت في تسجيل ليفربول لهدف صحيح عن طريق لويس دياز ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، ولكن تبين في النهاية أن اللاعب لم يكن متسللًا واعترف الدوري الإنجليزي في بيان رسمي بتعرض ليفربول للظلم.

ووفقًا لشبكة "ESPN" الأمريكية فإن تعرض البرتغالي ديوجو جوتا للبطاقة الحمراء في نفس المباراة لم يكن عادلًا كذلك، وذلك بعد الاطلاع على تقرير لجنة حوادث المباريات الرئيسية المستقلة في البريميرليج.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتعرض جوتا للطرد بعد تدخله مرتين في ما يزيد قليلًا عن دقيقة واحدة على مدافع توتنهام ديستني أودوجي، وسط اعتراضات من المدرب يورجن كلوب على كل ما حدث لفريقه خلال هذه المباراة.

وبعدما شاهدت "ESPN" تقييمات اللجنة للأسبوع السابع، تبين أن التدخل الثاني من جوتا على لاعب توتنهام في الدقيقة 69 لم يكن يستحق البطاقة الصفراء الثانية من الحكم سيمون هوبر.

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

وذكر التقرير:"الأغلبية اعتبرت القرار غير صحيح لأنهم شعروا أنه لا يستوفي الحد الأدنى للحصول على البطاقة الصفراء"، وصوت الأعضاء الخمسة بنتيجة 3/2 ضد الإنذار.

وأما بالنسبة لطرد كورتيس جونز ضد إيف بيسوما فقد تم تأييده من اللجنة بعد مراجعة الحالة أكثر من مرة.

يذكر أن المدرب يورجن كلوب خرج بعد مباراة توتنهام للتأكيد على رغبته في إعادة المباراة وعدم الاكتفاء بالاعتذار الذي نشرته رابطة الدوري الإنجليزي.