صدمة جديدة في الاتحاد بطلها إيجور كورونادو

صدمة بين جماهير الاتحاد

وجهت تقارير صحفية، صدمة لجماهير نادي الاتحاد قبل مواجهة الرائد، بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بشأن اللاعب البرازيلي إيجور كورونادو.

ويستعد نادي الاتحاد لمواجهة نظيره الرائد مساء غدٍ الإثنين، بالجولة الثانية ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وأشار الإعلامي الرياضي هتان النجار، المقرب من نادي الاتحاد، إلى أن نسبة مشاركة كورونادو في مباراة الاتحاد أمام الرائد، ضعيفة جدًا ولن تتخطى الـ1%.

هتان كتب عبر حسابه على تطبيق "سناب شات": "نسبة مشاركة كورونادو 1%، ولكن هذا الأمل الضعيف سأتمسك به حتى قبل بدء المباراة بساعات".

وبذلك يقترب كورونادو من الغياب عن المباراة الثانية على التوالي، بعد غيابه عن المباراة الأولى أمام الفيحاء، بسبب عدم قدرة الاتحاد على قيده حتى الآن.

نادي الاتحاد يسعى لتسديد الديون المتراكمة عليه، من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية، التي تتيح له قيد لاعبين جدد بقائمته، من أجل قيد كورونادو قبل مواجهة الرائد.