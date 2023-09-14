صدمة جديدة .. ظروف قهرية تؤجل ظهور نيمار مع الهلال!

نيمار لن يظهر أمام الرياض

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منذ أن انضم النجم البرازيلي نيمار جونيور إلى صفوف نادي الهلال، وتترقب الجماهير الظهور الأول له بقميص الزعيم، والذي تم تأجيله، ليُصدم الجمهور الأزرق مرة أخرى!

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المدرب البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني للهلال، أعلن بعد انضمام نيمار عن تعرضه لإصابة، ستجعله يحتاج لفترة من أجل المشاركة بشكل طبيعي مع الزعماء.

ولكن نيمار تواجد فترة التوقف الماضية مع منتخب بلاده البرازيل، ولعب في مباراتي بوليفيا وبيرو، قبل العودة مرة أخرى إلى الرياض للانضمام إلى صفوف فريقه الهلال.

وكان مقررًا أن يصل نيمار إلى الرياض فجر اليوم الخميس، ولكن تعرض لظروف قهرية تسببت في تأخر وصوله، حيث سيصل في الثالثة من عصر اليوم.

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ويلعب نادي الهلال أمام الرياض مساء غدٍ الجمعة، بالجولة السادسة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، مما يُشير إلى إمكانية مشاركته فيها وظهوره لأول مرة بقميص الزعيم صعبة للغاية، وسيتأجل الأمر لمباراة نافباخور في دوري أبطال آسيا، يوم الإثنين 18 سبتمبر الجاري.

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