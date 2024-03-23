صدمة جديدة.. رفض إطلاق سراح داني ألفيش!

بعد أن استبشر عشاقه بانتهاء المأساة..

أصدر مكتب المدعي العام الإقليمي في برشلونة استئنافًا ضد الأمر الصادر عن محكمة برشلونة، والذي وافق على إنهاء الاعتقال المؤقت للاعب برشلونة السابق داني ألفيش من خلال دفع كفالة قدرها مليون يورو وسحب جوازي سفره لكي لا يتمكن من مغادرة البلاد.

حُكم على لاعب كرة القدم البرازيلي داني ألفيس بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف بتهمة الاعتداء الجنسي على فتاة في ملهى ساتون الليلي ليلة 30 ديسمبر 2022.

وخلال الأيام الماضية، كانت محكمة برشلونة قد وافقت على إطلاق سراح النجم البرازيلي شرطيًا على أن يبقى تحت تصرف المحكمة وعلى ذمة قضيته من خلال دفع كفالة وسحب جوازي سفره.

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لاعب برشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان السابق ذكر في حيثيات طلبه إطلاق سراحه شرطيًا إنه "لن يهرب" من البلاد وسيظل مؤمنًا بسلطة القضاء.

يذكر أن ألفيش كان قد قضى بالفعل 13 شهرًا من مدة عقوبته، وكانت مرشحة للانتهاء الفوري من خلال إطلاق سراحه مؤقتًا.