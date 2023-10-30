صدمة جديدة في إصابة فابينيو مع الاتحاد

تطورات صادمة في إصابة نجم نادي الاتحاد

تلقى نادي الاتحاد السعودي، صدمة جديدة؛ بسبب نجمه البرازيلي فابينيو، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم.

فابينيو يغيب عن نادي الاتحاد، في المباريات الأخيرة؛ حيث كان من المتوقع أن يعود أمام الفيحاء، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

لكن.. صحيفة "الرياضية" أعلنت غياب النجم البرازيلي، عن مواجهة العميد أمام الفيحاء؛ بعد أن رفض الجهاز الطبي، منحه "الضوء الأخضر" للمشاركة.

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وكشفت الصحيفة، عن أن فابينيو، سيغيب عن مباريات الاتحاد الثلاث القادمة وليس ضد الفيحاء فقط؛ بسبب عدم جاهزيته الكاملة، على الرغم من استجابته للعلاج مؤخرًا.



ويعاني فابينيو، من إصابة في وتر القدم؛ أبعدته عن آخر 3 مباريات للعميد الاتحادي، في دوري روشن السعودي للمحترفين، ومواجهة القوة الجوية العراقي، في البطولة الآسيوية.