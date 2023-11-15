صدمة جديدة في الهلال .. نيمار مهدد بالإحالة إلى محكمة الجنايات!

صدمة جديدة تهز نادي الهلال بسبب نيمار جونيور

في مفاجأة صادمة.. بات الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، مهددًا بـ"الإحالة" إلى محكمة الجنايات، خلال الأيام القادمة.

نيمار خضع خلال الأيام القليلة الماضية لـ"عملية جراحية"؛ بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، ستبعده عن الملاعب لفترة تتراوح بين 8 إلى 10 أشهر.

ووفقًا لصحيفة "leparisien"، اليوم الأربعاء، قدّمت سيدة برازيلية لديها 4 أطفال، شكوى ضد اللاعب؛ بتهمة انتهاكه قوانين العمل، خلال تواجده في صفوف العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان.

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وكشفت الصحيفة، عن أن السيدة البرازيلية، التي عملت لدى نيمار في الفترة من يناير 2021 إلى أكتوبر 2022، اتهمت الساحر البرازيلي، بإجبارها على العمل 7 أيام في الأسبوع، وذلك حتى 14 يومًا قبل ولادتها لأحد أطفالها.

وأشارت إلى أن نيمار جونيور، قام بتوظيف هذه السيدة البالغة من العمر 38 سنة، بشكل غير قانوني؛ ودون أن يقوم بسداد رواتبها بشكل منتظم.

وأعلنت الصحيفة، مطالبة السيدة لـ"نيمار"، بمبلغ 368 ألف يورو؛ وسط تهديدات لنجم نادي الهلال، بالإحالة إلى محكمة الجنايات، على خلفية هذه القضية المثيرة للجدل.

جدير بالذكر أن نيمار "31 سنة"، انضم إلى الهلال في صيف العام الحالي، قادمًا من باريس سان جيرمان، في صفقة قدرت قيمتها بـ90 مليون يورو.