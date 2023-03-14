صدمة جديدة .. التحقيقات تكشف طريقة ملتوية من برشلونة لتحويل الأموال إلى نجريرا

تتواصل التفاصيل المعقدة في قضية المدفوعات التي قدمها نادي برشلونة الإسباني إلى خوسيه إنريكيز نجريرا نائب الرئيس السابق للجنة التحكيم في الاتحاد الإسباني، بعدما كشفت تقارير عن مفاجآت صادمة.
صحيفة "El Confidencial" أكدت أن مصلحة الضرائب الإسبانية خلصت إلى أن برشلونة استخدم ما يصل إلى سبع شركات تجارية مختلفة من أجل إيصال أكثر من سبعة ملايين يورو إلى نجريرا ونجله بين عامي 2001 و2018.
تقرير الصحافة الإسبانية أكد أنه تم اكتشاف الشركات عند تحليل الحركات المحاسبية لنادي برشلونة، وأن شركتين كانتا تحت سيطرة نجريرا نفسه، وواحدة إلى نجله.
وكشفت التحقيقات التي أجرتها المدعية العامة فيرجينيا سانشيز حتى الأسبوع الماضي عن ثلاث شركات أخرى، واحدة منها تحت قيادة نجل نجريرا.
وكان الادعاء الإسباني قد طلب من لويس إنريكي وإرنستو فالفيردي مدربي برشلونة السابقين الإدلاء بشهادتهما في قضية نجريرا.
السبب في ذلك هو الرغبة في تأكيد أو نفي وجود تقارير حول الحكام قد وصلت إلى أي منهما خلال تلك الفترة.
اختيارات المحررين
- بعد أزمة رومارينيو .. لاعبون طالتهم اتهامات المنشطات زورًا
- بيلباو وبرشلونة | ظلم بيِّن .. ماذا لو لم تكن تقنية الفيديو حاضرة؟ وتشافي بقناع فالفيردي!
- تأثير رونالدو! النصر يكتسح ريال مدريد وعمالقة أوروبا على منصات التواصل الاجتماعي
- آخرهم هاتريك في أربع دقائق .. ماني ونجم مصري وأسرع الثلاثيات
- رحلة البحث عن خليفة كريم بنزيما.. حلول كثيرة أبرزها تحت قدمي ريال مدريد