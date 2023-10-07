صدمة .. جافي وتشافي يمنعان قدوم روكي إلى برشلونة في يناير!

ضربة قوية للمهاجم الشاب

نجح نادي برشلونة الإسباني في التعاقد مع فيتور روكي من أتلتيكو بارانينسي الصيف الماضي، طمحًا في قدومه بيناير ولكن هذه الخطوة مُهددة بالفشل!

برشلونة دفع مبلغ 31 مليون يورو لضم المهاجم الشاب بالإضافة لنفس المبلغ كمتغيرات مستقبلية، واتفق الناديان على قدوم اللاعب للنادي الكتالوني في يناير أو يونيو المقبلين على أقصى تقدير.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن قدوم اللاعب بالميركاتو الشتوي أصبح شبه مستحيل بسبب المشاكل التي يعاني منها برشلونة بخصوص اللعب المالي النظيف، بعدما استنفدت إدارة النادي كل المساحة المتاحة لها لتسجيل اللاعبين الجدد.

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وأشارت إلى أن عمليات التجديد للمدرب تشافي هيرنانديز وطاقمه الإدارة بالإضافة لكل من أليخاندرو بالدي ولامين يامال ساهمت في صعوبة قدوم روكي.

وعلاوة على ذلك، لا يزال برشلونة منغمسًا في قاعدة 1/2 والتي تعني أنه إذا قمت بتحرير فاتورة الأجور بمبلغ مليون يورو فيمكنك التسجيل بقيمة نصف مليون.

وبالنظر إلى حالة فيتور روكي للأشهر الستة المتبقية من الموسم ستصل قيمة التسجيل بـ4 ملايين يورو بين الاستهلاك والتوقيع، لذلك يجب تحرير كتلة من الراتب بقيمة ضعف ذلك.

ومع اقتراب شهر يناير لا يبدو أن برشلونة سيتخلى عن أي من اللاعبين المهمين بالفريق، لأن تشافي لديه 19 لاعبًا فقط تم تسجيلهم بالفريق الأول.

وفي نهاية التقرير أكدت الصحيفة أن عملية التجديد لجافي التي تعتبر من أهم أولويات برشلونة تأتي كعائق آخر يؤكد أن قدوم روكي أصبح مستحيلًا في يناير.