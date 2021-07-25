صدمة تركية لنادي النصر بشأن الصفقة اليونانية

هل يستسلم نادي النصر في تلك الصفقة؟

تلقت إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، صدمة من جانب نادي طرابزون سبور التركي، بشأن مفاوضاته مع أحد لاعبيه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

النصر يسعى لتدعيم صفوفه بلاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك استعدادًا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد 2021-2022.

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وأشارت صحيفة "فوتوماك" التركية إلى أن نادي طرابزون سبور رفض عرضًا من نادي النصر وصل قيمته إلى 6 ملايين يورو، من أجل الحصول على خدمات اليوناني أناستاسيوس باكاستاس.

نادي طرابزون متمسك باستمرار لاعبه اليوناني، ورفض رحيله بسبب عدم قناعة مسؤوليه بالعرض المالي المقدم من جانب نادي النصر السعودي.

باكاسيتاس يلعب في مركزي الوسط والجناح، ولعب للديد من الأندية اليونانية، قبل أن ينتقل إلى طرابزون الذي يرتبط معه بعقد يمتد حتى يونيو 2024.

ويقيم نادي النصر معسكرًا خلال الوقت الحالي في بلغاريا استعدادًا للموسم الجديد، حيث سيعود خلال الأيام القادمة إلى المملكة العربةي السعودية، من أجل استكمال البرنامج الإعدادي للموسم الجديد.