صدمة | بسبب النصر .. الهلال مهدد بخسارة علي البليهي أمام الاتحاد إلا إذا!

ستكون ضربة قوية للهلال إذا حدثت..

بات نادي الهلال، مهددًا بفقدان أحد أبرز نجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر السعودي 2023-2024.

الهلال صعد إلى نهائي السوبر، بعد الفوز على النصر (2-1) في المربع الذهبي؛ ليضرب موعدًا ناريًا مع الاتحاد، الذي تخطى عقبة الوحدة، بنفس النتيجة، مساء يوم الإثنين.

وفي الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.. تعرض علي البليهي، قلب دفاع الزعيم الهلالي، لإصابة عضلية أمام النصر، ليتم استبداله بزميله الشاب حسان تمبكتي.

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ووفقًا للدكتور ثامر الشهراني، أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب، سيغيب البليهي عن نهائي كأس السوبر السعودي، المقرر يوم 11 أبريل 2024؛ إذا كان يُعاني من تمزق عضلي.

الشهراني كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن الفحوصات الطبية، إذا أثبتت أن المدافع الهلالي، يُعاني من تمزق - حتى لو كان من الدرجة الأولى -، سيغيب عن النهائي.

وأوضح أخصائي العلاج الطبيعي، أن إصابة علي البليهي، إذا كانت عبارة عن شد عضلي فقط؛ فسيتواجد اللاعب بشكل طبيعي أمام الاتحاد، بعد أقل من 3 أيام من الآن.