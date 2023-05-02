صدمة .. برشلونة يعلن رحيل و"استمرار" ماتيو أليماني!

خطوة غير متوقعة للنادي الكتالوني

صدمة من العيار الثقيل أعلن عنها نادي برشلونة الإسباني، برحيل ماتيو أليماني مدير شؤون الكرة قبل نهاية عقده بعام واحد.

أليماني هو مهندس صفقات برشلونة على مدار الفترة الماضية، حيث جاء إلى النادي الكتالوني في 26 مارس 2021 ومن المقرر رحيله في 30 يونيو 2023.

وجاء ذلك في بيان رسمي لبرشلونة تم الإعلان فيه عن رحيل أليماني رسميًا بسبب رغبته في اتخاذ خطوة جديدة في مسيرته، على أن يكمل سوق الانتقالات الصيفية مع النادي بصورة طبيعية.

وأشار البيان إلى أن أليماني سيقوم بإكمال الميركاتو الصيفي بشكل طبيعي حتى بعد انتهاء عقده، لالتزامه الشديد بمهمته في النهوض بالفريق الأول.

ومن المقرر أن يعلن برشلونة قريبًا عن تغييرات في الهيكل التنفيذي لكرة القدم بمجرد الإعلان الرسمي عن رحيل أليماني.

جدير بالذكر أن برشلونة خرج من جميع البطولات خلال هذا الموسم، ولكنه أصبح على أعتاب حسم لقب الدوري الإسباني على حساب غريمه ريال مدريد.