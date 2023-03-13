صدمة لبرشلونة .. المحكمة تلغي عقد جافي كلاعب محترف

المحكمة التجارية في برشلونة قررت إلغاء تسجيل عقد جافي كلاعب محترف مع "البلوجرانا"..

قررت المحكمة التجارية رقم 12 في برشلونة إلغاء تسجيل جافي كلاعب في الفريق الأول لنادي برشلونة، وإجبار النادي على إشراكه في صورة لاعب من الفريق الرديف.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن المحكمة ألغت العمل بقرار الإجراءات الاحترازية العاجلة لصالح برشلونة، الذي تم العمل به بداية من 31 يناير الماضي.

برشلونة بموجب القرار السابق جعل رابطة الدوري الإسباني مجبرة على تسجيل جافي بعقد جديد كلاعب محترف في الفريق الأول للنادي الكتالوني، على الرغم من أن هذا يتعارض مع لوائح مراقبة الميزانية المعتمدة من قبل رابطة "لا ليجا" في نوفمبر الماضي.

وحسب الصحيفة، فإن المحكمة رفضت اليوم الإثنين 13 مارس هذه الإجراءات الاحترازية، مما يعني إلغاء تسجيل عقد جافي كلاعب في الفريق الأول، مع العودة للعمل بعقده كلاعب رديف مرة أخرى، السبب في ذلك وجود عيب شكلي في الوثيقة المقدمة من برشلونة لأن وقتها قد انتهى.

وسيكون على برشلونة الآن إعادة تسجيل جافي مرة أخرى كلاعب في الفريق الرديف، على الرغم من أنه يمكنه الاستمرار في ارتداء الرقم 6 بصورة طبيعية.