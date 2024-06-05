صدمة في إيطاليا .. قرار حاسم من تشيلسي بشأن إعارة روميلو لوكاكو!

تعرف على موقف تشيلسي من إعارة لوكاكو مجددًا

اتخذ نادي تشيلسي الإنجليزي قرارًا حاسمًا في مستقبل النجم البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم الفريق، بعد العروض التي وصلته خلال الفترة الماضية من أجل استعارته.

وكشفت شبكة "BBC" عن أن تشيلسي سيرفض أي عروض لاستعارة لوكاكو خلال الصيف المقبل، في محاولة لبيعه بشكل نهائي.

وأضافت الشبكة أن تشيلسي يتطلع لاستطلاع جزء كبير من مبلغ 97.5 مليون جنيه إسترليني التي قام بتسديدها لإنتر للحصول عليه عام 2021، حيث يعتقد أن السعر المطلوب يبلغ حوالي 37 مليون جنيه إسترليني.

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ويستهدف تشيلسي للحصول على أجر لوكاكو صاحب الـ31 عامًا، والذي يحصل على 325 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا من النادي الإنجليزي.

ويُريد روما إعادة التعاقد مع لوكاكو الذي لعب في صفوفه الموسم الماضي على سبيل الإعارة، ولكنه لا يستطيع أن يدفع السعر المطلوب.

كما أن نادي نابولي يُريد التعاقد مع لوكاكو بناءً على طلب مدربه أنطونيو كونتي، بالإضافة إلى ميلان الإيطالي الذي يتطلع للتعاقد معه.

وكان من المتوقع أن يقوم نابولي بصفقة تبادلية مع تشيلسي بالحصول على لوكاكو مقابل النيجيري فيكتور أوسيمين، ولكن النادي الإنجليزي غير مهتم بالتعاقد مع هداف الدوري الإيطالي موسم 2022-2023.