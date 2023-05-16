صدمة آسيوية للنصر .. واتهامات لاتحاد ياسر المسحل بـ"التلاعب" ضده

الأمور ليست على ما يرام سواء محليًا أو قاريًا بالنسبة لرفاق كريستيانو رونالدو

جدل جديد ينضم لحالات الجدل الكثيرة التي يشهدها دوري روشن السعودي الموسم الجاري، لكن هذه المرة الأمر وصل لاتهامات بالتلاعب في اللوائح للإضرار بالنصر.

من المقرر بحسب اللوائح أن يشارك أربعة فرق سعودية في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا، وهم بحسب الآلية المعلنة مسبقًا: بطل الدوري المحلي الموسم الماضي "الهلال" والحالي "لم يحسم بعد"، وبطل كأس خادم الحرمين الموسم الحالي "الهلال"، ثلاثتهم يتأهلون بمقعد مباشر، فيما يصعد بطل كأس الملك الموسم الماضي "الفيحاء" بمقعد ملحق.

الجدل وقع في ظل تكرار الهلال كبطل مرتين، وهنا أعلن الفيحاء تحوله من مقعد ملحق لمباشر، عوضًا عن أحد مقعدي الزعيم، وهو ما أكدته كذلك تصريحات سابقة لياسر المسحل؛ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، على أن يكون وصيف النسخة الحالية من دوري روشن هو صاحب مقعد الملحق، لتبدأ ثورة النصراويين بحكم أن ناديهم حتى الآن هو الأقرب للوصافة، واتهاماتهم لاتحاد الكرة بالتلاعب في اللوائح ضد العالمي.

وأيد الخبير القانوني موقف النصراويين، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "التنظيم الصادر من الاتحاد السعودي لكرة القدم، حدد الأربعة مقاعد بشكل مباشر في حال عدم تكرار الفريق ولكن لم يحدد طريقة تحديد المقاعد في حال تكرار الفريق ؛ وهو ماحصل حالياً !، لذلك استغرب حقيقة ـن يصدر أي بيان من أي نادي بدون مستند رسمي أو تعميم يوضح آلية توزيع المقاعد بشكل مفصل في حال تكرار الفريق !".

وأضاف: "بالنسبة لتصريح المسحل، فهل يعتمد عليه في وجود لوائح وتعاميم؟، وصيف الدوري ليس متأهلًا كبديل، هو متأهل حسب اشتراطات الاتحاد الآسيوي، لذلك لا يستحق مقعد الملحق!".

جدير بالذكر أن الاتحاد يتصدر جدول ترتيب دوري روشن برصيد 62 نقطة، فيما يحل النصر ثانيًا بـ57 نقطة، ثم الشباب بـ53 نقطة، لكن الأخير لم يحصل على الرخصة الآسيوية بالأساس، لذلك حتى وإن احتل الوصافة في نهاية الموسم، فسيتأهل صاحب المركز الثالث بدلًا منه.