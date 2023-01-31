صدمة .. النني قد لا يرتدي قميص آرسنال مرة أخرى!

صفقة جورجينيو لا تأتي في صالحه

كشف نادي آرسنال الإنجليزي، اليوم، الثلاثاء، عن صدمة قوية تخص لاعب الوسط المصري محمد النني، بتعرضه تسببت في انتهاء موسمه.

آرسنال دخل سوق الانتقالات الشتوية من أجل البحث عن لاعب وسط جديد، وسط تكهنات حول معاناة النني من إصابة خطيرة في الركبة.

وبعد ضمان المدفعجية لصفقة التعاقد مع لاعب الوسط الإيطالي جورجينيو من تشيلسي مقابل 12 مليون جنيه استرليني، خرج النادي الإنجليزي ببيان رسمي يوضح كافة تفاصيل إصابة النني.

وقال آرسنال في البيان:"النني خضع لجراحة ناجحة في لندن وسيبتعد عن المباريات لفترة طويلة من الزمن للتعافي بشكل كامل من العملية".

وهذا يعني أن موسم صاحب الـ30 سنة قد انتهى بالفعل مع حلول شهر فبراير، وسط توقعات بأنه لعب المباراة الأخيرة له بقميص آرسنال، لأن عقده ينتهي في يونيو المقبل دون وجود أي محادثات للتوقيع على عقد جديد.

ويأتي ذلك بسبب خطط آرسنال المستقبلية بالتعاقد مع صفقة ضخمة بخط الوسط مع تحديد ديكلان رايس لاعب وست هام كهدف رئيسي في الصيف، بالإضافة لوجود جورجينيو الذي سيكون بديلًا للغاني توماس بارتي.

يذكر أن النني انضم لآرسنال في يناير 2016 ولعب 155 مباراة مع الفريق ونجح في تسجيل 6 أهداف وصنع 10 بكل البطولات.