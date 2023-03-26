صدمة المرض .. نداء إنساني لكريستيانو رونالدو والنصر يتحرك

من قال إنها مجرد لعبة فهو كاذب..

shahid

كرة القدم أكثر من مجرد لعبة وأكثر من مجرد لاعبين بالنسبة للجماهير، وهو ما يظهر من خلال كل نداء إنساني يخرج من الجماهير لنجمها المفضل بين الحين والآخر.

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النصر قبل فترة حقق حلم طفل سوري باستقدامه للرياض ومقابلة البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد العالمي، تحت رعاية تركي آل الشيخ؛ وزير الترفيه، واليوم يستجيب لنداء إنساني جديد.

أحد مغردي "تويتر"، والذي يُدعى عبد العزيز بن حمد، خرج مناشدًا إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر، بعدما أصاب مرض السرطان أحد طلابه وتعرضه لصدمة كبيرة، لدعمه معنويًا من خلال تنظيم مقابلة صاروخ ماديرا له، بحكم أنه نجمه المفضل، ناشرًا صورة من غرفة الطالب والتي تضم قميص الدون مع النصر ومع منتخب البرتغال.

ولم تمر إلا سويعات قليلة حتى أعلن المناشد استجابة إدارة العالمي له، موضحًا أنه في انتظار عودة رونالدو من معسكر منتخب بلاده الحالي، كي ينفذ الطلب على أرض الواقع.

جدير بالذكر أن رونالدو توج قبل يومين عميدًا للاعبي العالم بعدما شارك مع منتخب بلاده أمام ليشتنشتاين، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا "يورو 2024"، ليصل للمباراة رقم 197 دوليًا.

Shahid