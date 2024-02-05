بعد صدمة "الرقصة الأخيرة" .. حسم مصير كريستيانو رونالدو من ديربي النصر والهلال

ما هو مصير كريستيانو رونالدو من الديربي؟..

حرمت الإصابة، الجماهير الرياضية في كل مكان؛ من مشاهدة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، في الفترة القليلة الماضية.

النصر كان من المقرر أن يخوض مباراتين وديتين في الصين؛ إلا أن الشركة الراعية قامت بإلغائهما، بسبب إصابة رونالدو، قبل أن يغيب اللاعب أيضًا، عن لقاء "الرقصة الأخيرة" أمام إنتر ميامي الأمريكي والأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، في بطولة كأس "موسم الرياض" الودية.

وحاليًا.. يستعد العالمي لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، في المباراة الأخيرة بكأس "موسم الرياض"؛ وسط ترقب جماهيري، بشأن مصير الأسطورة البرتغالية.

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وفي هذا السياق.. زفّ الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، المقرب من البيت النصراوي، بشرى سارة إلى جماهير الكرة العالمية، بشأن مشاركة كريستيانو رونالدو، في ديربي الرياض المرتقب.

العصيمي أعلن جاهزية رونالدو، لخوض ديربي النصر والهلال، في الثامن من فبراير الجاري؛ بعد شفائه من الإصابة، ومشاركته في التدريبات الجماعية لفريقه بـ"الكامل"، اليوم الإثنين.

جدير بالذكر أن النصر، يحتاج إلى الفوز أو التعادل أمام الهلال، من أجل التتويج بلقب كأس "موسم الرياض"، بينما يلعب الزعيم على احتمال واحد فقط؛ وهو الانتصار.