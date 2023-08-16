صدمة للجماهير .. كشف "الكذبة الكبرى" في صفقة تعاقد الأهلي مع زيلينسكي

صدمة لجماهير النادي الأهلي في صفقة بيوتر زيلينسكي

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على عكس كل ما قيل في الأيام الماضية، يبدو أن صفقة انتقال النجم البولندي بيوتر زيلينسكي، متوسط ميدان نابولي الإيطالي، إلى النادي الأهلي السعودي، لا تزال مهددة بـ"الفشل".

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الأهلي يحاول منذ عدة أسابيع، التعاقد مع زيلينسكي "29 سنة"، بناءً على طلب من الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول، الذي شدد على ضرورة ضم لاعب وسط آخر، إلى جانب الإيفواري فرانك كيسييه، القادم من العملاق الإسباني برشلونة.

وفي هذا السياق.. نفى الإعلامي الرياضي جيانلوكا دي مارزيو، الأنباء التي ترددت في اليومين الماضيين، بشأن موافقة نابولي، على انتقال النجم البولندي، إلى قلعة الراقي، في الصيف الحالي.

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وأكد دي مارزيو عبر موقعه الرسمي، على أن بطل إيطاليا، لم يوافق - حتى الآن -، على عرض النادي الأهلي، كما أن عائلة اللاعب، لا تزال مترددة بشأن الذهاب إلى المملكة العربية السعودية.

ومن ناحيتها.. أعلنت صحيفة "الرياضية"، رفع الإدارة الأهلاوية، عرضها المقدم إلى النادي الإيطالي؛ من أجل حسم الصفقة، بشكل رسمي.

وكشفت الصحيفة، عن منح النادي الأهلي، مهلة 48 ساعة إلى نابولي؛ للرد على العرض الجديد، سواء بالموافقة على بيع زيلينسكي، أو الرفض نهائيًا.

جدير بالذكر أن بيوتر زيلينسكي، يلعب في صفوف نادي نابولي الإيطالي منذ صيف 2016؛ مسجلًا 47 هدفًا وصانعًا 44 آخرين، خلال 329 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

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