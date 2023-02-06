صدمة .. التحقيق مع مانشستر سيتي لخرق قواعد اللعب المالي النظيف

مانشستر سيتي متهم بمجموعة من انتهاكات لوائح اللعب المالي النظيف في السنوات الماضية.

يواجه نادي مانشستر سيتي خطرًا محدقًا بخرق لوائح اللعب المالي النظيف في الدوري الإنجليزي، وذلك بعد الإنفاق الكبير الذي قام به النادي في السنوات القليلة الماضية.

الدوري الإنجليزي أصدر بيانًا عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، للكشف عن وجود شكوك بخرق مانشستر سيتي لقواعد اللعب المالي النظيف.

وجاء في البيان: ""وفقًا لقاعدة الدوري الإنجليزي W.82.1، يؤكد الدوري الإنجليزي أنه أحال اليوم عددًا من الانتهاكات المزعومة لقواعد الدوري الإنجليزي من قبل نادي مانشستر سيتي لكرة القدم، إلى لجنة بموجب قاعدة الدوري الإنجليزي W.3.4".

وأضاف بيان الدوري الإنجليزي عن كيفية سير الإجراءات خلال الفترة المقبلة: "اللجان مستقلة عن الدوري الإنجليزي والأندية الأعضاء، سيتم تعيين أعضاء اللجنة من قبل الرئيس المستقل للهيئة القضائية للدوري الإنجليزي".

وتابع: "وفقًا لقواعد الدوري الإنجليزي W.19 وW20 وW26، ستكون الإجراءات أمام اللجنة سرية ويتم الاستماع إليها في جلسات خاصة".

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واختتم البيان: "بموجب قاعدة الدوري الإنجليزي W.82.2، سيتم نشر النتائج التي توصلت إليها اللجنة النهائية على موقع الدوري الإنجليزي، ولن يُدلي الدوري الإنجليزي بأي تعليق آخر فيما يتعلق بهذا الأمر حتى إشعار آخر".

وينتظر مانشستر سيتي الآن اكتشاف الإجراء، إن وجد، الذي سيتم اتخاذه ضدهم، مع عودة فريق جوارديولا في البحث عن الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا في موسم 2022-23، بينما أشار عدد من الخبراء إلى أنه لا يمكن استبعاد أي عقوبة في هذه المرحلة المبكرة.

ومن جانبه، نشر مانشستر سيتي بيانًا على موقعه الرسمي للرد على الاتهامات الموجهة إليه من الدوري الإنجليزي، وجاء فيه: "تفاجأ نادي مانشستر سيتي بالإعلان عن هذه الانتهاكات المزعومة لقواعد الدوري الإنجليزي، لا سيما بالنظر إلى المشاركة المكثفة والكم الهائل من المواد التفصيلية التي تم تزويد الدوري الإنجليزي بها".

وأضاف: "يرحب النادي بمراجعة هذه المسألة من قبل لجنة مستقلة، للنظر بنزاهة في المجموعة الشاملة من الأدلة القاطعة الموجودة لدعم موقفه".

واختتم البيان: "على هذا النحو، فإننا نتطلع إلى وضع حد لهذه المسألة مرة واحدة وإلى الأبد".