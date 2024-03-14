سيصدم الاتحاد بخصوص محمد صلاح .. ليفربول يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن لويس دياز!

تعرف على تفاصيل الصفقة التي قد تصدم الاتحاد!

كشفت تقارير صحفية، عن قرار نادي ليفربول المفاجئ، بخصوص مستقبل النجم الكولومبي لويس دياز نجم الفريق، الأمر الذي قد يتسبب في صدمة لنادي الاتحاد!

وأشارت صحيفة "elpais" إلى أن لويس دياز سيرحل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، رفقة مدربه الألماني يورجن كلوب، وسط وجود اهتمام من 3 أندية أوروبية.

وأضافت الصحيفة أن ليفربول سيقوم بطرح دياز للبيع، من أجل جمع الأموال، لبدء تجديد عقود نجوم الفريق، على رأسهم المصري محمد صلاح والهولندي فيرجيل فان دايك.

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تجديد عقد ليفربول للاعب محمد صلاح سيصدم نادي الاتحاد بالتأكيد، الذي يسعى لحسم التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت الصحيفة على أن دياز يحظى باهتمام من برشلونة الإسباني الذي يُعاني ماديًا، بالإضافة إلى باريس سان جيرمان الذي يُريد تعويض رحيل كيليان مبابي إلى ريال مدريد، وأيضًا ميلان الإيطالي الذي يُخطط لصفقات قوية، لاستعادة قوته في إيطاليا وأوروبا الموسم القادم.