صدمة .. إصابة إبراهيموفيتش تهدد بحرمانه من اليورو

إصابة في غير وقتها..

تعرض نجم نادي ميلان صاحب الـ 40 عامًا زلاتان إبراهيموفيتش لإصابة على مستوى الفخذ في مباراة فريقه أمام يوفنتوس، ليصبح مهددًا بالغياب عن منافسات اليورو هذا الصيف.

ويبدو أن زلاتان إبراهيموفيتش يعاني من سوء الحظ فيما يخص عودته إلى منتخب السويد من أجل المشاركة في كأس الأمم الأوروبية الصيف المقبل.

كان إبراهيموفيتش في وسط الملعب وفي صراع على الكرة عندما سقط بسبب إصابة بدا أنها غير مفهومة كونها ليست نتيجة التحام قوي، بعد ذلك استمر لبضع دقائق ولكن في النهاية احتاج أن يحل محله أنتي ريبيتش.

ما هي طبيعة إصابة زلاتان إبراهيموفيتش؟

لا توجد تفاصيل معروفة عن طبيعة الإصابة حاليًا، وحتى الوقت الحالي لا يعرف أحد ما الذي حدث بالضبط وما هو نوع الإصابة التي يعاني منها النجم السويدي المخضرم.

ذلك سيضع علامة استفهام كبيرة حول المدة التي سيغيب فيها إبراهيموفيتش، خاصة وأنه عندما غادر الملعب، قام بذلك وهو يكشر ويهز رأسه

وحاول مدافع يوفنتوس جورجيو كيليني مواساة إبراهيموفيتش أثناء سقوطه، مما يشير إلى أن السويدي كان وضع لا يحسد عليه، خاصة مع اقتراب منافسات كأس الأمم الأوروبية.

هل هذه هي أول إصابة لإبراهيموفيتش مؤخرًا؟

إبراهيموفيتش عانى هذا الموسم من العديد من الإصابات والتي حرمته من المشاركة مع ميلان في أكثر الأوقات الحساسة من الموسم الحالي على مستوى ضغط مباريات الدوري الإيطالي واليوروبا ليج.

وقبل ذلك، عانى إبراهيموفيتش من مشاكل خطيرة في الركبة من قبل في مسيرته، مما أدى إلى تمزق في الرباط الصليبي عندما لعب مع مانشستر يونايتد في مباراة الدوري الأوروبي مع أندرلخت البلجيكي.

أثبت ذلك أنه كان العامل المساعد في نهاية مسيرته في أولد ترافورد قبل أن ينتقل إلى لوس أنجلوس جالاكسي، ولكنه عاد من جديد إلى أوروبا في تحدٍ وضعه لنفسه مع الفريق المحبب لقلبه ميلان.

ما هو موقف زلاتان من اليورو؟

كان هدف إبراهيموفيتش هذه المرة هو الظهور مع منتخب السويد في يورو 2020، على الرغم من أن هذا يحاوطه حاليًا بعض الشك بسبب طبيعة الإصابة التي عانى منها ورد فعله بعدها.

زلاتان كان قد عاد من الاعتزال دوليًا منذ أشهر لكي يشارك مع المنتخب في ظل الفترة الرائعة التي كان يعيشها، وبناء على ذلك، فإن منتخب بلاده كان يعوّل عليه كثيرًا في منافسات اليورو.

جدير بالذكر أن إبراهيموفيتش كان قد خاض 116 مباراة دولية مع منتخب بلاده بين 2001 و2016 قبل أن يعتزل اللعب الدولي ويحاول التراجع عن قراره في 2018 ويرفض مدرب الفريق.

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