صدمات برشلونة تتوالى.. فيديو مسرب ليامال يثير الذعر قبل مواجهة بوروسيا دورتموند!

يامال يثير القلق في قلوب مشجعي برشلونة...

أثار لامين يامال، لاعب برشلونة، القلق في قلوب مشجعي فريقه قبل مواجهة بوروسيا دورتموند، المرتقبة في دوري أبطال أوروبا، بعد انتشار مقطع فيديو للاعب الشاب وهو مصاب.

وانتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو عقب مباراة برشلونة، وريال بيتيس، مساء أمس السبت ظهر فيه يامال، وعليه أعراض الإصابة، دون أي توضيح من جانب الفريق الكتالوني.

وكان يامال، قد شارك في تعادل الفريق الكتالوني، مساء أمس السبت بهدفين لكل فريق أمام ريال بيتيس، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني.

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ومن جانبه نشر حساب "ElDesmarque" عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" مقطع فيديو ظهر فيه يامال، وهو يعرج ويضع يده خلف ظهره، عقب المباراة أثناء طريقه إلى حافلة برشلونة، التي غادرت ملعب بينيتو فيامارين.

جدير بالذكر أن برشلونة، يستعد لمواجهة بوروسيا دورتموند، مساء الأربعاء القادم ضمن مواجهات الجولة السادسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا، على ملعب سيجنال إيدونا بارك.