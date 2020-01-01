صدق أو لا تصدق.. راتب نيمار يوازي إجمالي رواتب أتالانتا!

فارق شاسع..

صحيح أن كرة القدم الآن باتت مرتعًا للفرق صاحبة الإمكانيات الاقتصادية الضخمة، لكن لكل قاعدة استثناء، واستثناء هذه القاعدة في هذه الأيام هو فريق أتالانتا الإيطالي.

أتالانتا تواجد في المربع الذهبي للدوري الإيطالي في آخر موسمين، وفي أول مشاركة له في تاريخه ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم تمكن من بلوغ ربع النهائي مع تقديم مستويات أقل ما توصف بالرائعة.

ومن المقرر أن تلتقي كتيبة جاسبريني مع باريس سان جيرمان في ربع النهائي يوم الثلاثاء بمدينة لشبونة بالبرتغال، وتبدو الفوارق المادية كبيرة للغاية بين الناديين.

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صحيفة "سبورت" كشفت أن إجمالي رواتب لاعبي أتالانتا جميعهم يأتي بين 33 و39 مليون يورو سنويًا، ويُعد الثنائي دوفان زاباتا ولويس موريل هما الأعلى أجرًا براتب 1.2 مليون يورو سنويًا.

هذا الإجمالي هو فقط مجرد راتب نيمار السنوي في باريس سان جيرمان، والذي يبلغ 36 مليون يورو وبعض الزيادات، لاعب واحد في بي آس جي يتقاضى شهريًا نصف ما يتلقاه زاباتا وموريل سنويًا!

فجوة اقتصادية لا تصدق بين الناديين، ولكن رغم ذلك يُشكل أتالانتا هاجسًا شديدًا لكتيبة توماس توخيل، فالنادي الإيطالي متخصص في إحراج الكبار وخوض مباريات استثنائية تجعله ندًا لأغنى فرق العالم بدون مبالغة.

يذكر أن أتالانتا تأهل ثانيًا خلف مانشستر سيتي وعلى حساب شاختار في دور المجموعات، قبل أن يُزيح فالنسيا من طريقه في دور الـ16، وقد حقق المركز الثالث هذا الموسم على صعيد الكالتشيو.

