"صدقوني" .. رسالة من كريستيانو رونالدو إلى الجماهير قبل قمة البرتغال وفرنسا

كلمات كريستيانو رونالدو قبل القمة الأوروبية الكبيرة..

وجّه الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، "رسالة" إلى جماهير منتخب بلاده، قبل مواجهة فرنسا، مساء غدٍ الجمعة.

منتخب البرتغال الأول لكرة القدم يواجه نظيره الفرنسي، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، التي تستضيفها ألمانيا على أراضيها في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو.

رونالدو نشر عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الخميس، صورة للجماهير البرتغالية؛ مع تعليق: "كنا وسنظل دائمًا معًا.. صدقوني".

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ويتعرض الأسطورة البرتغالية، لانتقادات عنيفة في النسخة الحالية من بطولة "اليورو"؛ بسبب تراجع مستواه، وفشله في تسجيل أي هدف - حتى الآن -.

وعاش كريستيانو رونالدو ليلة عصيبة للغاية، في دور ثمن نهائي كأس أمم أوروبا؛ حيث أهدر ركلة جزاء أمام سلوفينيا، في الدقيقة 105 "الخامسة عشر من الشوط الإضافي الأول".

وكاد المنتخب البرتغالي أن يودع المسابقة، بعد لقطة رونالدو؛ لولا تألق الحارس ديوجو كوستا، الذي أنقذ أهدافًا محققة، قبل أن يتألق في ركلات الجزاء الترجيحية.