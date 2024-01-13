صدام عنيف في كأس آسيا

أنقذت العناية الإلهية لاعبي الهند وأستراليا، من إصابة قوية خلال مواجهة الفريقين اليوم السبت بالجولة الأولى من المجموعة الثانية من كأس آسيا.

وتقدمت أستراليا خلال الشوط الثاني من المباراة بهدف دون رد، سجله جاكسون إيرفين في الدقيقة 50 من عمر اللقاء، مستغلًا خطأ حارس مرمى الهند حيث استقبل كرة مرتدة منه وسجلها بالشباك.

وقبل دقائق من نهاية الشوط الأول (الدقيقة 41)، حدث صدام قوي بين كيي رووليس لاعب منتخب أستراليا، وثنائي منتخب الهند سانديش جهينجان و نيخيل بوجاري.

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وعلى الفور استدعت حكمة اللقاء الأجهزة الطبية من أجل التدخل وعلاج اللاعبين، حيث سقط اللاعبين على أرض الملعب وبدا مدافع الهند وكأنه فقط الوعي.

يذكر أن المجموعة الثانية أيضًا تضم منتخبي أوزبكستان وسوريا، حيث يلتقيان في وقت لاحق مساء اليوم.