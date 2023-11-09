صداع جديد في ريال مدريد بعد الكشف عن مدة غياب كيبا

كارلو أنشيلوتي في ورطة

كابوس جديد تلقاه نادي ريال مدريد بسبب الإصابات، بعد الأنباء القادمة حول إصابة الحارس كيبا أريزابالاجا والذي سيغيب لضعه أصابيع.

كيبا غاب عن مباراة ريال مدريد وسبورتينج براجا الماضية بدوري أبطال أوروبا، وذلك بسب تعرضه لإصابة عضلية أثناء عمليات الإحماء التي سبقت اللقاء.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت أن كيبا خضع لفحوصات مكثفة، اليوم، الخميس، والتي كشفت عن معاناته من إصابة في العضلة الخاطفة وغيابه عن الملاعب لمدة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.

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وتأتي هذه الأنباء بمثابة صدمة للمدرب كارلو أنشيلوتي، بسبب المستوى الجيد الذي ظهر به صاحب الـ29 سنة مؤخرًا بعد قدومه ليحل محل تيبو كورتوا المصاب، حيث حافظ الحارس الإسباني على نظافة شباكه في 6 مباريات من أصل 13 خاضها مع العملاق الإسباني.

ومن المقرر أن يعتمد أنشيلوتي على الأوكراني أندريه لونين بدلًا من كيبا خلال الفترة القادمة، ليكون هو الحارس الأساسي عندما يلعب ريال مدريد مع فالنسيا يوم السبت القادم في الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو.