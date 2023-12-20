"صداع جافي لا ينتهي" .. مطاريد باريس "الحل السحري" لإنقاذ تشافي

خياران أمام برشلونة لحل الأزمة

تسعى إدارة برشلونة، للوصول إلى حل لمعضلة غياب جافي عن الفريق، بعد تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، ليخسر البارسا جهوده حتى نهاية الموسم.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن حديث تشافي الأخير حول ضرورة إيجاد بديل لجافي، دفع ديكو المدير الرياضي لبرشلونة، لدراسة الميركاتو من أجل الوصول إلى حل، سواء بضم لاعب جاهز ويشارك بانتظام مع فريقه أو ببديل يمكنه حل الأزمة، لكن وفقًا لهامش مادي محدد من قبل الإدارة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الثنائي أدريان رابيو لاعب يوفنتوس وماركو فيراتي لاعب العربي القطري، ضمن حسابات البارسا لتعويض غياب جافي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويعد رابيو فرصة جيدة لبرشلونة، خصوصًا أن تعاقده ينتهي مع اليوفي في صيف 2024 وسيكون مقابل ضمه مناسبًا، بجانب أنه كان مطلوبًا داخل النادي الكتالوني في 2019، أثناء رحيله عن باريس، قبل أن يفضل العرض المادي الأعلى للسيدة العجوز.

وأوضحت "سبورت"، أن ما يصعب صفقة رابيو على برشلونة هو راتبه المرتفع مع تمسك يوفنتوس بخدمات اللاعب الذي يقدم أداءً مميزًا في الكالتشيو ويحاول تجديد عقده وإذا فكر في بيع عقده خلال شهر يناير سيكون بمقابل مادي مرضٍ.

وفي نفس السياق، سيكون التعاقد مع فيراتي صعبًا خصوصًا أنه رحل في الصيف الماضي إلى العربي القطري بمقابل مادي كبير (45 مليون يورو)، وإذا فكر ناديه في التفريط فيه، فسيكون على برشلونة التفكير في خيار الإعارة 6 أشهر مع خيار التمديد.