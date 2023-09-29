صدارة مريرة .. برشلونة يفقد نجمه لمدة شهر على الأقل!

خبر صادم لجمهور برشلونة....

نجح برشلونة، في استعادة صدارة ترتيب الدوري الإسباني بشكل مؤقت، بعدما تغلب على إشبيلية بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وبعد فوز برشلونة اليوم، وصل إلى النقطة 20، في انتظار مباراة ريال مدريد وجيرونا وتجمد رصيد إشبيلية عند النقطة السابعة في المركز الثاني عشر.

ووسط الاحتفالات بالصدارة، جاءت بعض الأنباء الحزينة للفريق الكتالوني، وجمهوره بإصابة رافينيا، أثناء المباراة وخروجه منها.

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وفي الدقيقة 34 من المباراة، سقطت اللاعب البرازيلي متأثرًا بإصابته في العضلة الخلفية، وغادر المباراة وشارك فيرمين لوبيز، بدلًا منه، لتستمر معاناة برشلونة مع الإصابات في الفترة الأخيرة.

وبحسب التقارير الصحفية، ووفقًا لما ذكرته صحيفة "آس" فإن رافينيا يعاني من إصابة على مستوى العضلة الخلفية، ستبعده عن الملاعب لمدة شهر على أقل تقدير.

ولم يعلن الفريق الكتالوني حتى الآن، عن أي أنباء حول إصابة رافينيا، ولكن من المنتظر أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية، صباح يوم السبت لمعرفة مدى إصابته ومدة غيابه عن الملاعب.