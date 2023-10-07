أبرز أحداث لقاء ريال مدريد ضد أوساسونا قبل التوقف الدولي

حقق ريال مدريد انتصارًا كاسحًا على أوساسونا في لقاء الجولة التاسعة من الدوري الإسباني برباعية نظيفة.

ريال مدريد بدأ المباراة بأفضل شكل ممكن، إذ نجح جود بيلينجهام في تسجيل هدف الافتتاح بعد 8 دقائق فقط من تمريرة طولية لعبها فالفيردي نجو كارباخال الذي وضعها أمام الإنجليزي ليراوغ بيمناه ويسدد بيسراه في الشباك.

ووصل بيلينجهام إلى الهدف السابع في المباراة الثامنة له في الدوري الإسباني مع ريال مدريد، ليعادل سجل كريستيانو رونالدو الافتتاحي مع الملكي.

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واستمرت محاولات الملكي في الشوط الأول، أبرزها عن طريق فينيسيوس جونيور بعد تمريرة سحرية من فالفيردي، لكن البرازيلي سددها أعلى العارضة.

ورغم قلة محاولات أوساسونا، إلا أنّه في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول أخطأ كارباخال في استلام الكرة ليخطفها فريق أوساسونا ويتم تمرير الكرة إلى أنتي بوديمير الذي سددها بيسراه أعلى العارضة.

ومع انطلاق الشوط الثاني، استمر طوفان ريال مدريد لينجح بيلينجهام في تسجيل الهدف الثاني بين قدمي الحارس بصورة رائعة ليتجاوز سجل صاروخ ماديرا.

وسيطر الملكي على اللقاء مع محاولات على استحياء من جانب أوساسونا لكنها لم تشكل خطورة حقيقية على مرمى كيبا.

ومن مرتدة سريعة، راوغ فينيسيوس حارس المرمى ووضع الكرة في الشباك، ثم انضم خوسيلو للحفل بتسجيل الرابع من تمريرة ساحرة من البرازيلي.

واستمر خوسيلو في الحفاظ على سجله بالتسجيل في جميع مباريات ريال مدريد في سانتياجو برنابيو سواء حينما شارك في بداية مسيرته أو الموسم الجاري.

وكاد خوسيلو أن يضيف الخامس من علامة الجزاء لكن هيريرا، حارس أوساسونا، تصدى لها ليحرم الملكي من الخامس.

بهذا الفوز، ضمن ريال مدريد أن يبقى في صدارة الدوري الإسباني بالوصول إلى النقطة وبفارق نقطتين عن جيرونا، و4 نقاط عن برشلونة الذي يواجه غرناطة غدًا، الأحد، في ختام الجولة.