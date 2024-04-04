"صحيفة شهيرة تنحاز لناديين والهلال مهدد بخسارة لقب الزعيم".. إعلامي يقلب موازين الكرة السعودية

إعلامي شهير يوجه صدمة لجماهير الهلال والاتحاد

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كشف الإعلامي صالح الحمادي، عن كواليس مثيرة حول صحيفة رياضية شهيرة، ورأيه حول ألقاب (الزعيم والعميد)، وأحقية ناديي الهلال والاتحاد باللقبين.

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وأوضح الحمادي، عبر بودكاست (المواجهة مع بكيري)، أن صحيفة "الرياضية" قبل فترة رئاسته، كانت متحيزة لناديين فقط، وكان التوجه للهلال والاتحاد، مضيفًا أن النصراويين كانوا مع صحافة الغربية، وكذلك الشيء للأهلاويين، مضيفًا "جلست مع جمهور النصر، وقالوا الحمادي ساحر وقلب رؤوسنا ويضحك علينا، ولكني أثبت لهم العكس".

وأضاف الحمادي "لست مع منح الألقاب بشخصي، ولكني أول من وصفت صالح النعيمة بالإمبراطور، وفي رأيي أن سامي الجابر ليس أسطورة الهلال، ويوسف الثنيان لاعب استثنائي والأفضل على مستوى العالم".

وفاجأ الحمادي، جماهير الهلال حول لقب (الزعيم)، قائلًا إنه ليس حكرًا على الهلال، وهو لقب متحرك، وقد يتحول إلى نادٍ آخر إذا توج بالألقاب، وما بعد 90 سنة، قد يأتي نادٍ مثل نيوم أو الدرعية أو الزلفي ويتوج بالبطولات، وينال اللقب، بينما قال إن (العميد) هو لقب ثابت، على فريق الوحدة، الذي يعد أقدم نادٍ في المملكة، ليثير الجدل بين جماهير الاتحاد الذي يشتهر بهذا اللقب.

وتحدث الحمادي عن أزمة الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودية، وكذلك الجهاز الإداري للأخضر، في التعامل مع مشكلة قائد المنتخب، قائلًا إنه كان يجب عليهم إنهاء الأزمة في وقتها، دون انتظار امتدادها للاعبين سلطان الغنام ونونف العقيدي، ولا يقبل اعتذار اللاعبين عن معسكر الأخضر، ولكنه يلوم مانشيني لانتظار ليلة المباراة الافتتاحية.

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وأضاف أن مانشيني أخطأ وأشره على الدويش بسبب كتاباته وشطحاته، مثل أحمد الشمراني وجستنيه وسعود الصرامي، قائلًا إنه ينبغي على الإعلاميين التحلي بالموضوعية، كما تحدث عن وليد الفراج، واصفًا إياه بأنه أذكى إعلامي في الساحة.

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