صحيفة | توريرا سيطلب الرحيل عن آرسنال

اللاعب مطلوب في ميلان

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يبدو أن ميلان سيتلقى دعمًا كبيرًا من هدفه الأهم في سوق الانتقالات "لوكاس توريرا"، إذ أفادت صحيفة إل كورييري ديلو سبورت أن اللاعب سيطلب من آرسنال السماح له بالرحيل.

وأضافت الصحيفة الإيطالية أن توريرا لا يشعر بالراحة والسعادة في لندن، ليس على الصعيد الكروي خاصة بعدما أثبت قدراته جيدًا في ملعب الإمارات، لكن على الصعيد الشخصي والعائلي.

ولذا يرغب اللاعب المتواجد في البرازيل حاليًا للمشاركة مع منتخب بلاده أوروجواي في كوبا أمريكا بالعودة لإيطاليا، وتروق له كثيرًا فكرة العمل مجددًا مع مدربه السابق في سامبدويا "ماركو جامباولو" الذي تولى مسؤولية تدريب ميلان مؤخرًا.

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ويرغب ميلان كثيرًا في ضم اللاعب ليكون حجر الأساسي لوسط ملعبه تحت قيادة جامباولو خلال الموسم القادم، ولكن طلبات آرسنال المالية المقدرة بـ40 مليون يورو على الأقل تقف عائقًا أمام إتمام الصفقة حتى الآن.

إذ يُخطط النادي الإيطالي لتقديم عرض باستعارة اللاعب مع خيار الشراء نهائيًا الصيف القادم، أو شراءه نهائيًا لكن عبر صفقة تبادلية تتضمن لاعب الروسونيري "فرانك كيسييه".