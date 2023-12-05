صحيفة إنجليزية لمانشستر يونايتد: نحن لا نحصل على رواتبنا منكم!

بيان قوي ضد قرار إدارة الشياطين الحمر

الأزمة تتفاقم وتتزايد بين مانشستر يونايتد وبعض وسائل الإعلام الإنجليزية، والسبب هو المؤتمر الصحفي لتين هاج قبل مواجهة تشيلسي غدًا، الأربعاء.

حالة من الجدل أثارتها إدارة الشياطين الحمر، بعدما قررت منع صحفيين من 4 شبكات إعلامية بريطانية منها "سكاي سبورتس" الراعية للبريميرليج بسبب نشر بعض الأخبار حول وجود انقسام داخل غرفة تبديل الملابس تجاه أساليب تين هاج التدريبية.

صحيفة " مانشستر إيفيننج نيوز" قررت تصدر المشهد، بالخروج في بيان رسمي للتعليق على منع مراسليها من حضور مؤتمر تين هاج خلال هذا الأسبوع.

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وقالت الصحيفة في بيان عبر المحررة سارة ليستر:"مانشستر يونايتد مؤسسة عظيمة، إنه لشرف كبير أن نتعاون معهم وأن نغطي أخبارهم بدقة، لكننا لسنا على جدول رواتب النادي ولا نحصل على أجورنا منهم".

وأضافت:"مهمتنا هي الإبلاغ عما يحدث في المنظمات التي تهم قرائنا وهذا يشمل أندية كرة القدم العظيمة التي لدينا، نحن لا ننشر أي شيء باستخفاف وجميع قصصنا يتم الحصول عليها من مصادرها والتحقق منها جيدًا لأننا لدينا مسؤولية هائلة تجاه القراء".

وواصلت حديثها:"في المؤتمرات الصحفية تتاح لصحفيينا الفرصة لطرح الأسئلة نيابة عن جميع المشجعين، ومن الخطأ أن يتم استبعادنا بسبب نقل قصة نعلم أنها دقيقة، ومع ذلك نحن لدينا علاقة مثمرة مع مانشستر يونايتد ونريد أن تستمر هذه العلاقة، لذلك نقترح عليهم النظر بشكل أدق لموطن القلق بدلًا من إطلاق النار على من ينقل الأخبار".

يذكر أن الممنوعين من حضور مؤتمر مانشستر يونايتد وتشيلسي هم كافيه سولكول كبير مراسلي شبكة سكاي سبورتس، صامويل لوكهيرست رئيس مراسلي "مانشستر نيوز إيفينينج" وديفيد ماكدونيل من صحيفة ميرور البريطانية وروب داوسون من شبكة "ESPN" الأمريكية.