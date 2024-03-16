صحفي يكشف رسائل تشافي المسيئة له بعد مقاله عن "كريستيانو بينالدو"

علاقة متوترة بين تشافي والصحفيين

حالة من الجدل أثارها تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، بسبب هجومه العنيف على الصحفيين بعد تأهل الفريق إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

برشلونة وصل إلى هذه المرحلة للمرة الأولى منذ عام 2020، بالتغلب على نابولي 3/1 في إياب دور الـ16، ليخرج تشافي لانتقاد تغطية الصحفيين لفريقه ووصف أحدهم العملاق الكتالوني بـ"أحمق دوري الأبطال".

اتهامات تشافي كانت موجهة للصحفي رامون بيسا بسبب مقاله الذي لم ينتقد فيه برشلونة على فترته الحالية فقط، بل خلال حقبة رونالد كومان وكيكي سيتيين، والآن خرج صحفي آخر وهو مانويل جابوا، ليكشف عن تفاصيل عداوته مع المدرب الشاب.

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وكشف جابوا خلال حديثه على قناة "كادينا سير" الإسبانية، عن تلقيه رسالة مسيئة عبر تطبيق "واتساب" من تشافي في عام 2018.

وقال الصحفي في تصريحاته:"الرسالة جاءت بعد مقالتي عن كريستيانو بينالدو "رونالدو"، الذي انتقدت فيها أحد اللاعبين بفريقي المفضل، وتحدثت عن تظاهره بركلات الجزاء".

وأضاف:"قلت عن تشافي وقتها إن المباراة لم تُحسم بعد حتى يخرج ليقرر من يستحق الفوز، ولا يزال كما هو من دون أدنى شك، لقد أرسل لي بعض الرسائل المسيئة للغاية، ولكني لن أكشف عنها لأنها خاصة".

وأعرب الصحفي عن تعجبه الشديد من رسائل تشافي وحديثه عن الصحفيين، مشيرًا إلى أن الأمر لم يحدث له خلال حقبتي يوهان كرويف وبيب جوارديولا.

جدير بالذكر أن تأهل برشلونة إلى دور الثمانية من الأبطال، جعله يقع في مواجهة صعبة أمام باريس سان جيرمان، على أن يلعب مع المتأهل من أتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند في قبل النهائي.