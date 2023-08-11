صحفي يحرج مدرب النصر قبل النهائي .. وهكذا صدمه كاسترو بالرد!

لويس كاسترو يخرج عن شعوره

SHAHID

خرج البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر السعودي، مساء اليوم الجمعة، عن شعوره، خلال مؤتمر نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية.

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النصر يواجه الهلال، في السادسة من مساء غدٍ السبت، ضمن منافسات نهائي كأس الملك سلمان للأندية 2023، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية، على أراضيها.

وخلال المؤتمر.. وجّه أحد الصحفيين، سؤالًا إلى كاسترو؛ بشأن عدم تنوع خطط اللعب في النصر، والاعتماد على طريقة واحدة فقط، مطالبًا إياه في نفس الوقت، بالاقتداء بمدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني، والذي وضع أكثر من تكتيك في بطولة كأس العالم الأخيرة "قطر 2022"؛ ليتوج باللقب في النهاية.

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المدرب البرتغالي رد على الصحفي؛ قائلًا: "تعرف كم الوقت الذي استغرقه سكالوني للتحضير لكأس العالم؟!.. هذا العمل احتاج لأكثر من سنة".

وأضاف لويس كاسترو، في رده على الصحفي: "تعرف كيف لو وضعنا البرتغالي كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني كـ(مهاجمين)؟!.. كيف ستكون عملية الضغط؟!".

وشدد كاسترو، على أن الحديث عن هذه الأمور، تحتاج إلى وقتٍ طويل، موجهًا رسالة إلى الصحفي؛ بالقول: "سنجلس سويًا في الليل.. ونناقش كرة القدم".

وأشار المدير الفني لنادي النصر، إلى أن فريقه يُعاني من ضغط المباريات؛ لذلك يعتمد الآن على الاستشفاء والتحضير الذهني والبدني للاعبين، بينما الأمور التكتيكية، لا تتخطى حاجز الـ5 دقائق فقط.

SHAHID