صحفي كتالوني: ريال مدريد لا يتحمل نجاح برشلونة في الأبطال وأنشيلوتي متوتر!

التوتر يزداد في ريال مدريد...

يعتقد ميجيل سانز، الصحفي في جريدة "سبورت" الإسبانية أن ريال مدريد، يعيش حالة من التوتر بسبب نتيجة مباراته مع مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال اوروبا، وكذلك الضغط الواقع عليه من برشلونة.

وكان ريال مدريد قد تعادل مع مانشستر سيتي بثلاثة اهداف لكل فريق علي في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال أوروبا على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الميرينجي، بينما حقق برشلونة فوزًا ثمينًا خارج داره أمام باريس سان جيرمان بثلاثة اهداف لهدفين في الدور ذاته.

وبحسب المقال الذي جاء في الصحفية الإسبانية، فإن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، ظهرت عليه ملامح القلق في المؤتمر الصحفي لفريقه أمام ريال مايوركا، في الدوري الإسباني على غير عادته.

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وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد، لن يتحمل الخروج من دوري أبطال أوروبا، وتأهل برشلونة على حساب باريس، مما دفع أنشيلوتي للتأكيد على أهمية فوز فريقه على ريال مايوركا، خوفًا من فقدان النقاط قبل مواجهة مانشستر سيتي في العودة، وبعدها مباراة برشلونة في الدوري.

جدير بالذكر أن برشلونة سيستضيف نظيره باريس سان جيرمان، مساء الثلاثاء القادم في مباراة الإياب، بينما سيحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على حساب مانشستر سيتي، مساء الأربعاء.