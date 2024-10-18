صحفي فرنسي يفجرها: ريال مدريد نادم على "نزوة" التعاقد مع مبابي!

الدولي الفرنسي يسيل الكثير من الحبر في مدريد

"ريال مدريد نادم على التعاقد مع مبابي!" تصريح قوي من الصحفي الفرنسي رومان مولينا، له ما يبرره في ضوء مشكلة الفندق السويدي التي اتهم فيها الدولي الفرنسي بالاغتصاب.

وذكر مولينا في لقاء مع شبكة "كولينترفيو"، أن "ريال مدريد نادم على جلب مبابي، أنا أستطيع تأكيد ذلك".

وأردف: "لقد قلت ذلك خارج الهواء، الأمر لم يسر على الإطلاق كما توقعوا، الأمر بدا أشبه بنزوة من فلورنتينز بيريز، رغبة شخصية بحتة، بيريز فقط هو الذي أراده!".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف مولينا: “بيريز دائمًا يحب اللاعبين الكبار. لديه أيضًا علاقة أبوية مع مبابي، لكن النادي محبط، أولًا بسبب أدائه المحبط خصوصًا في المستويات العالي، وثانيًا لأنه في غرفة تبديل الملابس ليس رائعًا".

وأردف: "الأمر ليس خطأ مبابي فحسب، لم يدخل الموسم التحضيري بينما لعب مباشرة في الموسم، تراجعه البدني بعمر 25 عامًا لم أره من قبل!".