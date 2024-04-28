صحفي إنجليزي: بيع صلاح هو الخطوة الأولى لمساعدة ليفربول على العودة!

مطالبات لإدارة ليفربول ببيع محمد صلاح...

شهدت مباراة ليفربول، ووست هام الأخيرة في الدوري الإنجليزي، توترًا كبيرًا في العلاقة بين محمد صلاح نجم الريدز، والمدير الفني لفريقه يورجن كلوب.

وجلس صلاح على مقاعد البدلاء، في المباراة التي انتهت بالتعادل بين الفريقين بهدفين لكل فريق، وقبل نهاية المباراة بعشر دقائق تقريبًا، قرر كلوب الدفع به، ودخل الثنائي في نقاش حاد على الخط الفني، قبل عملية التبديل.

تلك اللقطة أثارت التكهنات حول مستقبل صلاح، ودفعت البعض بطلب رحيل النجم المصري من ليفربول، وعلى رأسهم جاكوب ستينبرج، الصحفي في صحيفة "جارديان" الإنجليزية.

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وكتب جاكوب في مقالة له عبر الصحيفة الإنجليزية، انتقد فيها طريقة محمد صلاح، في التعامل مع مدربه ووصفها بأنها لا تليق، وطلب من إدارة الريدز التخلي عنه في الميركاتو القادم.

ويرى الصحفي الإنجليزي، أن بيع صلاح قد يساعد ليفربول، في العودة إلى الطريق الصحيح مرة أخرى، خاصة في مرحلة ما بعد رحيل المدرب كلوب، الذي قرر ترك الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وأشار جاكوب في مقالته إلى أن بيع صلاح، سيخفف عبئًا على المدير الفني الجديد للفريق، في التعامل مع لاعب يبدو أن غرورة قد خرج عن السيطرة، كما استشهد بالسير أليكس فيرجسون، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، الذي كان يرفض مثل تلك التصرفات، وأنه لم يسمح لأي لاعب بأن يكون أكبر من الفريق.