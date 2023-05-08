فيديو | صبر كثيرًا وانفجر أخيرًا .. تصرف صادم من كريستيانو رونالدو تجاه إداري الخليج

إذا تمكن البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، من السيطرة على أعصابه لبضع دقائق بعد تعثر فريقه، ربما لن يستطيع أن يستمر كثيرًا، وهو ما حدث خلال مواجهة الخليج الليلة.
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العالمي تعثر بالتعادل أمام الخليج بهدف لكل منهما، على ملعب الأول بارك، ضمن الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي.
وعقب نهاية المباراة، تجمع عدد من لاعبي المنافس حول صاروخ ماديرا، في محاولة للحصول على قميصه الخاص ومصافحته، حتى ظفر فابيو مارتينيز؛ صاحب هدف الخليج في اللقاء، بالقميص.
ولحق عدد من إداريي الخليج باللاعبين متجمعين حول رونالدو، لكن ما أغضبه ودفعه للغضب هي محاولة أحدهم لالتقاط صورة تذكارية معه، ليقود البرتغالي بدفعه رافضًا.
جدير بالذكر أن التعادل رفع رصيد النصر للنقطة 57 في المركز الثاني بجدول الترتيب، مبتعدًا عن الاتحاد؛ صاحب الصدارة، بنقطتين فقط، لكن العميد لم يخض مباراة هذه الجولة بعد.
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