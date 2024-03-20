صباح ساخن.. الشرطة تداهم مقر الاتحاد الإسباني بسبب السعودية وبيكيه!

حدث ما لم يكن متوقعًا..

داهمت الشرطة صباح الأربعاء، مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، فيما يتعلق بشبهات الفساد، على أساس "عقود غير منتظمة".

وأتت المداهمة بحثًا عن وثائق وأدلة وسط مزاعم عن غسيل الأموال، ووفقًا لصحيفة "آس" فقد صدرت أوامر التفتيش من نفس المحكمة التي تحقق في العقود الموقعة بين الاتحاد الإسباني لكرة القدم وممثلي الرياضة السعودية فيما يتعلق بكأس السوبر الإسباني.

تم التفاوض على الاتصالات الأولية بين الطرفين من قبل شركة "كوزموس" المملوكة لجيرارد بيكيه، وتمثل هذه العقود دخلاً قدره 40 مليون يورو سنويًا للاتحاد الإسباني.

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بالإضافة إلى المداهمة، تم اعتقال ستة أشخاص، وتمت مداهمة عشرات المنازل الأخرى للموظفين والموظفين السابقين في وقت واحد.

ملف كبير ينتظر أن تكون له تداعيات على الاتحاد الإسباني في الفترة المقبلة، خصوصًا في أعقاب ما يعرف بقضية "قبلة روبياليس" التي أساءت لسمعة الاتحاد خلال العام الأخير.