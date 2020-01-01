من هو الشيخ صالح كامل؟ وكم تبلغ ثروته؟

كان صالح كامل واحدًا من رموز الاقتصاد في السعودية والوطن العربي ككل، وكانت له مساهمات في كرة القدم، فمن هو؟ وما هي ثروته؟ هذا ما سنتعرف عليه

في مساء يوم الإثنين 18 مايو 2020 الموافق 25 رمضان 1441 هجريًا، توفي واحدًا من الوجوه البارزة في الاقتصاد في السعودية والوطن العربي ككل، إنه الشيخ صالح كامل.

أينما ذهبت ستجد شركات ومشاريع الفقيد حولك، والذي امتد استثماراته إلى أوروبا، وغزا عددًا من المجالات واستثمر بها، لا سيما كرة القدم الذي أحدث فيها نقلة نوعية على صعيد الوطن العربي.

شيعت جنازة الشيخ صالح كامل يوم الثلاثاء 19 مايو 2020 بعد أن صلي عليه في المسجد الحرام، وتم التشييع بوجود عدد كبير من الصحفيين ووسائل الإعلام وبالطبع المقربين له.

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فمن هم صالح كامل؟ وما هي ثروته وكيف أسهم في كرة القدم؟ الإجابة يحضرها لك جول.

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من هو الشيخ صالح كامل؟

هو صالح بن عبد الله بن كامل، ولد في مكة المكرمة عام 1941 ميلاديًا 1360 هجريًا، وتوفي في جدة عن عمر يناهز 79 عامًا في 18 مايو 2020 ميلاديًا 25 رمضان 1441 هجريًا.

كانت عائلة صالح كامل تعمل بالطوافة، وكان والده يعمل مديرًا عامًا في ديوان مجلس الوزراء، وتلقى تعليمه الابتدائي والمتوسط في المدينة التي ولد بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أكمل تعليمه الثانوي في جدة.

حصل الشيخ صالح على بكالوريوس تجاة من جامعة الرياض في 1963 ميلاديًا 1383 هجريًا، وظهرت عليه علامات النجاح منذ ذلك الوقت، حيث أنشأ مؤسسة دار ومكتب الكشاف السعودي وامتهم مهنة العائلة الطوافة.

بعد تخرج صالح كامل التحق بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وعمل بإدارة رعاية الشباب، وبعد فترة ليست بالكبيرة عمل في وزارة المالية، وظل فيها 10 سنوات ترك العمل الحكومي وبدأ في كتابة سطور قصته مع العمل الخاص.

كان عام 1982 نقلة في تاريخ الشيخ صالح كامل، حيث أسس مجموعة دلة البركة، والتي كانت متنوعة الأنشطة الاستثمارية من إعلام وسياحة وأعمال بنكية وعقارية وغير ذلك، وهذه الشركة تعد من علامات مدينة جدة بما قدمته للاقتصاد السعودي.

ماذا قدم صالح كامل لكرة القدم؟

بدأ صالح كامل في غزو مجال الإعلام في العقد الأخير من القرن الماضي، فقد أسس دار عكاظ للنشر وصحيفة الوطن السعودية، لكن النقلة النوعية كانت في عام 1993 حيث أنشأ شبكة ART التي كانت الأولى من نوعها في الوطن العربي.

بدأ بث شبكة راديو وتليفزيون العرب بخمس قنواتٍ مجانية في أوروبا والشرق الأوسط، لكن بعد 3 سنوات تحولت إلى قنوات مدفوعة.

ذاع سيط الشيخ صالح كامل في جميع أرجاء الوطن العربي مع حلول كأس العالم 2006، حيث أنه كان أول مونديال مشفر، وكانت بطلة الحكاية قنوات ART، حيث كانت حينها تمتلك باقة رياضية مدفوعة يذاع عليها بعض الدوريات العربية ودوري أبطال العرب ودوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز حصريًا، لكن البريميرليج انتقل بعد ذلك لشبكة أوربت.

ما هي البطولات المنقولة وأسعار الاشتراكات في شبكة بي إن سبورت؟

تعرضت القنوات لانتقاداتٍ واسعة حيث أنها كانت صاحبة السبق في تشفير البطولات الرياضية، وبعد ضربات عديدة قررت بيع جميع الحقوق المملوكة للجزيرة الرياضية في عام 2009، والتي تغير إسمها بعد ذلك إلى بي إن سبورت.

فقدت شبكة راديو وتليفزيون العرب بريقها بخروج كرة القدم من باقتها، لكنها مستمرة بالعمل حتى اليوم بالشراكة مع شوتايم.

تحدث الشيخ صالح كامل من قبل عن تشفير القنوات الرياضية بعد هجوم عنيف تعرض له، ودافع عن نفسه قائلاً أنه كان يدفع الكثير من الأموال من أجل أخذ الحقوق من الفيفا والاتحادات الأوروبية، وكانت رسوم الاشتراك قليلة مقارنةً بتكلفة إحضار هذه البطولات.

كم تبلغ ثروة صالح كامل؟

الشيخ صالح كامل واحدًا من أغنى الشخصيات في السعودية والوطن العربي، حيث تتخطى ثروته 12 مليار ريال سعودي موزعة على 300 شركة وبنك في أكثر من 45 دولة حول العالم.

في عام 2016 قدرت ثروة صالح كامل بحسب مجلة فوربس بنحو 2 مليار دولار أمريكي، لكنه ارتفعت بعد ذلك، وهو ما يؤكده تقرير نشرته وكالة بلومبيرج العام الماضي، يشير إلى أنه خسر 700 مليون دولار بالتنازل عن أسهمه في MBC، وأن ثروته أصبحت 3 مليارات دولار.

كم عدد أبناء صالح كامل؟

من المعلوم لدى الجميع أن الشيخ صالح كامل تزوج مرتين، الأولى من الممثلة المصرية صفاء أبو السعود، والتي اشتهرت في فترة السبعينات والثمانينيات من القرن الماضي بأعمالها الفنية، وهي تمتلك شعبية في نفوس محبي الفن في الوطن العربي بما قدمته طوال مسيرتها.

أنجب صالح كامل منها ابنة واحدة هي أصيل صالح كامل، وجدير بالذكر أن الفنانة المصرية وابنتها بحسب الأخبار لم تقدرا على حضور جنازة الراحل بسبب تواجدهما في مصر وتوقف حركة الطيران والسفر بسبب تفشي فيروس كورونا.

الزوجة الثانية لصالح كامل هي أم عبد الله، ولا يعمل عنها أحد الكثير بسبب عدم ظهورها في الإعلام، وأنجب منها ولدين هما عبد الله كامل ومحيي الدين كامل.

ما هو سبب وفاة صالح كامل؟

أشارت مصادر رسمية سعودية يوم الثلاثاء 19 مايو 2020 إلى سبب وفاة صالح كامل، والذي حدث بحسب الأخبار وهو يصلي التراويح في منزله بجدة.

السبب الذي تم الإعلان عنه هو سكتة قلبية مفاجئة تسببت في وفاته، وحتى بعد نقله للمستشفى لم يستطع الأطباء إسعافه.