صالح جمعة يكشف موعد عن مشاركته في المباريات وهدفه مع الأهلي

صالح جمعة يريد فتح صفحة جديدة مع جمهور الأهلي ويفصح عن أهدافه في الفترة القادمة

فيسبوك تويتر بلال محمد

كشف صالح جمعة، لاعب الأهلي عن موعد مشاركته مع القلعة الحمراء، موضحاً الهدف الذي وضعه اللاعب لنفسه في الموسم الحالي.

وقال جمعة في تصريحات تلفزيونية: "بعد شهر من الآن، سأكون جاهزاً للمشاركة مع الأهلي في المباريات بشكل طبيعي".

وواصل: "قمت بتحديد هدفي مع الأهلي، وهو الفوز بأفضل لاعب في مصر، والمنافسة على لقب أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا".

وتابع: "بكل تأكيد قرار رحيلي عن الأهلي كان قراراً خاطئاً، في الأهلي الجميع يدعمك عندما تسجل أو تصنع وترى بعينك حب الجماهير".

🎙️صالح جمعة: "النادي الأهلي نعمة عرفت قيمتها عندما خرجت منه، ووضعت تحدي لنفسي أني سأقود الفريق الفترة القادمة". 🔴 pic.twitter.com/F3SIuyvdWL — جول مصر (@goaleg) December 11, 2018

وخاض صالح جمعة رحلة احتراف قصيرة، في صفوف الفيصلي السعودي في يناير الماضي، قبل أن يفسخ تعاقده مع فريقه ويعود للأهلي مطلع الموسم الحالي.

ويحتل الأهلي المركز السادس، في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة، وبفارق تسع نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، حيث لعب الأهلي 10 مباريات حتى الآن.