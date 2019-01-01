صالح جمعة يقترب من القائمة الإفريقية مع الأهلي

لاسارتي يختار ثنائي ليكمل قائمة الأهلي الإفريقية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي على أسماء لاعبين الذين سيشغلوا المقعدين المتبقين للأحمر في القائمة الإفريقية في الموسم الحالي.

وكان الأهلي قد تبقى له مقعدين فقط، ويفاصل بين أكثر من لاعب خاصًة في تواجد الصفقات الجديدة، لحسم الأسماء خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكشف تقارير صحفية مصرية، اليوم الثلاثاء، أن لاسارتي استقر على ضم صالح جمعة صانع ألعاب الفريق ليكون أحد لاعبي القائمة الإفريقية في الأحمر.

وكان صالح قد ابتعد بشكل كبير عن تشكيل الأهلي في الفترة الأخيرة بسبب بعض الأزمات بينه وبين الجهاز الفني من الناحية الانضباطية.

ومن المقرر أن يضم لاسارتي أيضًا في المقعد المتبقي الأخير محمود وحيد، المنتقل حديثًا للأهلي قادمًا من صفوف مصر للمقاصة.

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ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره سيمبا التنزاني، يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.