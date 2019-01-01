أول قرار من المحمدي - استبعاد حسين عبد الغني من الأهلي

مدرب الأهلي المؤقت يستبعد حسين عبد الغني بسبب تجاوزاته

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

قرر صالح المحمدي، المدرب المؤقت لفريق أهلي جدة السعودي، استبعاد حسين عبد الغني، الظهير الأيسر للفريق، من تدريبات الراقي، في أول قرار يتخذه بعد توليه المسؤولية.

إدارة الأهلي قررت إقالة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، المدير الفني السابق للفريق، ليتم تعيين صالح المحمدي.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن صالح المحمدي، قرر استبعاد حسين عبد الغني، بسبب كثرة الكلام خلال التدريب الأول الذي قاده المدرب

وزاد عبد الغني من الأزمة، بعدما خرج من الملعب وعاد له أكثر من مرة أثناء سير التدريب، قبل المغادرة للمرة الأخيرة، تزامنًا مع نهايته دون استئذان.

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واجتمعت إدارة الأهلي مع حسين عبد الغني، الذي كان يستعد للمشاركة في التدريب، قبل أن تخطره الإدارة بالتجاوزات التي صدرت منه أمس، وتطلب منه الاعتذار إلى المحمدي.

عبد الغني اعتذر للمحمدي، والأخير قبل الاعتذار، ولكنه أبلغ اللاعب بعدم الحاجة إلى خدماته، ما جعله يغادر النادي الأهلي دون تدريب.