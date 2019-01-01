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صافرة كاميرونية لافتتاح كأس الأمم الأفريقية

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ثاني مباراة للحكم الكاميروني علي استاد القاهرة مع الفراعنة
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إسناد مباراة افتتاح كأس الأمم الأفريقية إلي الحكم الكاميروني نيانت أليوم.

ويستضيف استاد القاهرة افتتاح البطولة الأفريقية، مساء غد الجمعة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة بين مصر وزيمبابوي.

وتعد هذه هي المشاركة الخامسة للحكم الكاميروني صاحب ال ٣٦ عاماً في البطولة، وسبق له وأن أدار عشر مباريات سابقة.

ويساعد الكاميروني في المباراة كلاً من مواطنه إيفاريست مينكواندي والحاجي مالك سامبا من السنغال، وحكماً رابعًا ماجيت نيداي.

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وسبق للحكم وأن أدار ثلاث مباريات سابقة للفراعنة، أمام سيراليون وغانا والسنغال.

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